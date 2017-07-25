العويس يودع الشباب برسالة على تويتر بعد انضمامه إلى الأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

ودع الحارس الدولي محمد العويس، حارس مرمى الشباب السابق والمنتقل حديثا إلى نادي الأهلي، زملائه لاعبي الشباب وإدارته وجمهوره، مقدما الشكر لهم على دعمهم له خلال الفترة الماضية.

وأوضح العويس عبر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” أودع اليوم زملائي في نادي الشباب بعد أن انتهى عقدي الاحترافي مع النادي، شكراً للكيان الشبابي وللرمز الأمير خالد بن سلطان وجميع العاملين بنادي الشباب، وأشكر جماهير الشباب على دعمهم لي خلال الفترة السابقة، والآن أبدأ مرحلة جديدة.. دعواتكم لي بالنجاح “.