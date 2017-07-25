الإغاثة الإسلامية العالمية تدخل 15 ألف أسرة يتيم بالسودان في " التأمين الصحي " - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

دشنت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي، بالخرطوم برنامج التأمين الصحي للأيتام الذين تكفلهم الهيئة وأسرهم بشراكة مع الصندوق القومي للتأمين الصحي وذلك لتغطية 15 ألف أسرة يتيم في الخرطوم و الولايات.

وقالت وزيرة الضمان والتنمية الإجتماعية مشاعر الدولب في كلمة لها في الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة : إن هيئة الإغاثة الإسلامية أول منظمة تكفل أيتام تحت مظلة التأمين الصحي بشراكة مع الصندوق القومي للتأمين الصحي داعية المنظمات والمؤسسات الخيرية للعمل في هذا المجال وتحسين الخدمات الصحية للفقراء خاصة الأيتام.

من جانبه أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر أن برنامج تغطية 15 ألف أسرة يتيم بالتأمين الصحي يأتي في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين السودان والمملكة العربية السعودية ، مشيراً إلى أن المملكة تعمل علي دعم وتمويل العديد من المشروعات انطلاقا من مبادىء الدين الإسلامي الحنيف وتقدم للمساعدات الإنسانية عبر عدة آليات للدعم منها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية والهلال الأحمر السعودي وغيرها من الآليات .

وقال الأمين العام لهيئة الاغاثة الاسلامية العالمية حسن بن درويش حامد شحبر :إن تدشين كفالة ال 15 ألف أسرة يتيم بتمويل من هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية جاء إيمانا من الهيئة بكفالة اليتيم والتزام بقوله تعالى ( أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما ذا مقربة) ، مشيراً إلى أن الهيئة أولت اهتماماً كبيرًا باليتيم وأنشأت إدارة خاصة بالأيتام وحمايتهم بجانب رفع المعاناة عنهم وتأهيلهم استشعاراً بمسؤولية الأيتام.

وأضاف أن الهيئة تكفل أكثر من 78 ألف يتيماً ويتيمة موزعين على 35 دولة وتقوم بالإشراف على الأيتام من خلال مكاتبها المنتشرة حول العالم.

كما أوضح مدير مكتب هيئة الاغاثة الإسلامية العالمية بالسودان حامد بن عاتق محمد الرفاعي أن الهيئة قامت هذا العام بإدخال 15 ألف أسرة يتيم إلى نظام التأمين الصحي في ولايات الخرطوم وشمال كردفان وجنوب دارفور والخرطوم وكسلا والجزيرة والقضارف والنيل الأبيض والبحر الأحمر ونهر النيل وسنار والشمالية وذلك بشراكة مع الصندوق القومي للتأمين الصحي، إضافة إلى المشروعات الأخرى المتعددة التي تنفذها الهيئة في السودان في مجالات التعليم والصحة والدعوة.