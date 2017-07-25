بالصور.. التجارة ترصد 128 مخالفة على محلات الذهب - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

رصدت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، 128 مخالفة على محلات ومشاغل للذهب والمجوهرات، أثناء جولات تفتيشية شملت 2670 محلاً بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الرحمن الحسين في تغريدة على حسابه بـ” تويتر “: ” أبرز المخالفات التي رُصدت في جولة محلات الذهب هي عدم وجود ترخيص مزاولة النشاط، والامتناع عن إعطاء فواتير مفصلة، وعدم وجود دمغة واختلاف الموازين “.

وأضاف: ” ميزان الذهب لابد أن يكون بمكان واضح للمستهلك، وفي مكان معزول عن المؤثرات الخارجية لأن الهواء الخارجي وتيار هواء المكيف يؤثران على الوزن “.

وأفاد التقرير الصادر عن الجولات، أن أكبر نسبة مخالفات سجلت بشأن الفواتير وبطاقة السعر؛ لعدم تضمنها بيانات تفصيلية عن الأسعار باللغة العربية؛ حيث سُجلت فيها 63 مخالفة، ثم مخالفة عدم وجود أي من بيانات الفواتير بواقع 32 مخالفة، وسجلت 17 مخالفة لعدم التزام محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة باستعمال الموازين عند البيع.

ورصدت الفرق الرقابية 11 مخالفة على عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط، فيما رصدت مخالفتين على عدم دمغ مشغولات المعادن الثمينة المعروضة للبيع بعلامة الصانع أو المستورد.

وأشار التقرير إلى أن الفرق الرقابية رصدت مخالفتين للامتناع عن إعطاء فاتورة للزبائن، ومخالفة عدم دمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقاً لعيارها بأحد العيارات النظامية.