بالفيديو.. كاتب اقتصادي: توطين البقالات والمنتجات التموينية سيقضي على " التستر التجاري " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد المستشار والكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالله بن ربيعان، أن قرار توطين البقالات والمنتجات التموينية الذي يجرى دراسته حاليا، سيصب في صالح المواطنين، لأنه سيقضي على التستر التجاري.

وأوضح بن ربيعان، خلال اتصال هاتفي مع برنامج ” أخباركم ” على قناة ” المجد “، ” قد يستفاد من هذه المشاريع الصغيرة فيما يسمى بالنشاط العائلي، حيث يشترك الأخ مع أخيه، أو الأخ مع ابن عمه، أو أحد من العائلة في إدارة البقالة “.

وأضاف: ” البقالات لدينا أكثر مما نحتاجها، نحن في وفرة، الكل يأخذ ترخيصاً، والشارع يتزاحم، وإن طبق القرار نصفها سيغلق ولن يتسبب ذلك في مشكلة خاصة في المدن الكبيرة “.