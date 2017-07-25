أخضر الشباب يواصل استعداداته لتصفيات كأس آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

واصل منتخب الشباب لكرة القدم تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي المقام حالياً في تونس ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2018م التي يستضيف خلالها الأخضر الشباب مباريات مجموعته الرابعة في شهر نوفمبر المقبل في مدينة الرياض.

وأجرى نجوم المنتخب الوطني تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدرب خالد العطوي الذي سعى في الفترة الصباحية إلى رفع الحمل البدني للاعبين والانتقال إلى تقسيمةٍ مصغرةٍ بهدف الاستحواذ على الكرة ، فيما بدأت الحصة المسائية بتمارين الإحماء قبل الانتقال إلى التمرير والإسناد والتحرك، عقب ذلك تم الانتقال إلى تطبيق عدد من التدريبات التكتيكية عن طريق الأطراف، واختتمت التدريبات بتقسيمه على نصف الملعب .