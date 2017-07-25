المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد الاجتماع الأول للشبكة العربية للتواصل والعلاقات - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية الاجتماع الأول للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة، غدا الأربعاء 26 يوليو الجاري بمقر المنظمة بالقاهرة.

وأوضح مدير عام المنظمة ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له أمس الإنثين، أن الاجتماع سيناقش الآليات المناسبة لتفعيل عمل الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة، لافتًا الانتباه إلى أن الهدف من تأسيس هذه الشبكة هو تعزيز وترسيخ مفهوم العلاقات العامة والوصول بها إلى مكانة متميزة.

وأشار القحطاني إلى أن مقر الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة سيكون بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية الرئيسي بالقاهرة.