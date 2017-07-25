أخضر الناشئين يتعادل مع نظيره العماني بهدف لكل منهما - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تعادل منتخب الناشئين لكرة القدم مع نظيره العماني بهدف لكل منهما خلال مواجهتهما مساء أمس الإثنين، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالمنطقة الشرقية ، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المعسكر الاستعدادي للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2018م.

ودخل مدرب الأخضر السعودي محمد العبدلي المباراة بقائمة مكونة من سعد المختار في حراسة المرمى ، وأحمد النخلي، وعوض الناشري، وريان العرفج، وبندر الوحيشي، وناصر الهدهود، وعبدالعزيز زنان، وخالد حقوي، وعبدالله القحطاني، وجابر قرادي، وباسم صديق.

من جهته يعاود منتخب الناشئين تمارينه اليومية غداً على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية .