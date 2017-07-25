تعليم تبوك يستعد للعام الدراسي المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

عقد، أمس الإثنين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل برئاسة مدير عام التعليم المكلف بالمنطقة إبراهيم بن حسين العـُمري وبحضور المساعد للخدمات المساندة سعيد القحطاني ومديرو الإدارات أعضاء لجنة الاستعداد للعام الدراسي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه من برامج ومشروعات وتجهيزات للعام الدراسي المقبل.

وحث مدير التعليم جميع الإدارات بمتابعة أعمال الاستعداد واستثمار الوقت فيما يعود بالتنفيذ الأفضل لخطط الاستعداد على كافة الأصعدة وتنسيق الجهود في هذا الصدد ومتابعة أعمال الصيانة في المباني المدرسية.