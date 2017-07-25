الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم الإرهابي في كابول - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة كابول، وأسفر عن مصرع أكثر من عشرين مدنياً، وإصابة أكثر من أربعين آخرين .

وقال المتحدث باسم الأمين العام في بيان، إن غوتيريش يدين الاستهداف المتعمد للمدنيين والذي يعد انتهاكاً خطيرًا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب .

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة قدم تعازية لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مجدداً تأكيد تضامن الأمم المتحدة مع شعب أفغانستان وحكومته.

وكان مهاجماً انتحارياً قد فجر نفسه في سيارة محملة بالمتفجرات في وقت سابق بالقرب من حافلة تقل موظفين حكوميين في منطقة غلايي داوا خان في كابول، مما أسفر عن مصرع أكثر من عشرين مدنيا من الركاب والمارة، وإصابة أكثر من أربعين شخصاً .