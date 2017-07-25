ولي عهد أبوظبي يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

التقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الإثنين، قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول جوزيف فوتيل الذي يزور أبوظبي حالياً .

وجرى خلال اللقاء استعراض التنسيق والتعاون بين البلدين في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية ، إضافة إلى الجهود المشتركة في محاربة التطرف والإرهاب وأهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحفظ امن واستقرار المنطقة.