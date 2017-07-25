بالصور.. الحارس الشخصي لخادم الحرمين بعد ترقيته إلى رتبة لواء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبدالعزيز بن بداح الفغم، وهو يرتدي زيه العسكري متقلدا رتبة لواء.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا بمنح اللواء الفغم ترقية استثنائية تقديراً لجهوده وتفانيه في عمله كحارس شخصي لخادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن الفغم قد عمل مرافقاً شخصياً للملك عبدالله – رحمه الله- لأكثر من 30 عاماً، وجذب أنظار الصحافة العالمية، خاصة بعد حصوله على لقب أفضل حارس شخصي من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية.