بالفيديو.. مواطنة تبكي بعد تسليمها شقة من مؤسسة الوليد الخيرية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تسليم المواطنة أم عبدالرحمن، شقة من مؤسسة الوليد للإنسانية العالمية، معبرة عن شكرها وامتنانها للأمير الوليد بن طلال بعد تفريج كربتها بتسليمها شقة تؤويها وأولادها بدموع عينيها.

وأوضحت الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية العالمية، على هامش تسليم الشقة الجديدة لأم عبدالرحمن، أن المؤسسة وزعت 2000 وحدة سكنية سنويا، مشيرة إلى أن هذا المشروع بدأ 2015.

وأكدت أن المؤسسة ستُلحق “أم عبدالرحمن” في أحد مشروعاتها التدريبية التي تكفل لها وظيفة في نهاية التدريب، في خطوة من المؤسسة لمساعدتها على إعالة أسرتها.