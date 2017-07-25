الاحتلال الإسرائيلي يقرر إزالة البوابات الإلكترونية - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إزالة البوابات الإلكترونية التي أثارت السخط والاحتجاج في القدس واستبدالها بكاميرات مراقبة.

وأوضح مجلس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، أن إسرائيل قررت إزالة أجهزة الكشف عن المعادن التي وضعتها عند مدخل الحرم القدسي في مدينة القدس القديمة واستخدام وسائل مراقبة أخرى أقل لفتا للانتباه.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إزالة بوابات الكشف عن المعادن بعد اجتماع استغرق عدة ساعات استؤنف الاثنين بعد توقف المناقشات الأحد.

وتصاعدت حدة التوتر بشكل كبير منذ قامت إسرائيل بتركيب أجهزة كشف عن المعادن عند مداخل مجمع المسجد الأقصى في القدس بعد مقتل اثنين من الشرطة بالرصاص على يد مسلحين هناك يوم 14 يوليو.