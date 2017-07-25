السفير العلي ينوه بالعلاقات الاقتصادية المتنوعة بين المملكة وتونس - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي بالعلاقات الاقتصادية المتنوعة بين المملكة والجمهورية التونسية الشقيقة، مبرزاً التطور الملموس الذي تشهده التبادلات التجارية بين البلدين في ظل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية .

وأكد السفير العلي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة السعودية التونسية، أن انعقاد اللجنة وبرئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ومعالي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وزير المالية بالنيابة التونسي محمد الفاضل عبد الكافي، دليل قاطع على عزم قيادة البلدين الشقيقين للمضي قدماً نحو فتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي تعتمد على تحقيق التوازن والتنمية بين الجانبين .