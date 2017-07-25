مدير تعليم تبوك يلتقي بـ" سفراء العزم " - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أكد المدير العام للتعليم المكلف بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على فخر الوطن بأبنائه الذين استشهدوا والمرابطين في سبيل حماية الوطن والذود عنه .

وقال أثناء لقاءه سفراء العزم من أبناء المرابطين والشهداء على الحد الجنوبي من طلاب محافظة صبيا ضمن فعاليات برنامج سفراء العزم في مرحلته الثالثة، الذي تستضيفه إدارة التعليم بالمنطقة، إن الشباب هم عماد الوطن وأمله للسير به نحو مستقبل زاهر يتواكب مع تطلعات القيادة الحكيمة, داعياً الله -عز وجل- أن يحفظ هذه البلاد وأبناءها من كل سوء وأن يديم عليها الأمن والأمان .

يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بتبوك أعدت برنامجاً سياحياً وترفيهياً وثقافياً متكاملاً للطلاب والطالبات والمشرفين المرافقين لهم يشمل زيارة عدد من المواقع السياحية والأثرية في المنطقة.