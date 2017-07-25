أمير عسير يشرف حفل العشاء بقرية بن حمسان التراثية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

شرف الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء أمس الإثنين، حفل العشاء الذي أقامته إمارة المنطقة في قرية بن حمسان التراثية بمحافظة خميس مشيط، بحضور الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير والأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز.

وكان في استقبالهم وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش ومحافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط وعدد من منسوبي الإمارة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة, حيث تخلل الحفل عدد من القصائد الشعرية والرقصات الشعبية التي تحاكي الموروث الشعبي للمنطقة بمشاركة عدد من الفرق الشعبية.