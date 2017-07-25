مقتل 7 مدنيين مصريين في انفجار بشمال سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أحبطت قوات الجيش المصري، عملية إرهابية كانت تستهدف إحدى كمائن القوات جنوب مدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء.

وأفاد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي في بيان له اليوم، بأن إحدى عربات الدفع الرباعي المفخخة حاولت اقتحام حواجز الكمين الأمني لاستهدافه، فاعترضتها إحدى الدبابات المتمركزة أمام الكمين، مما أحدث انفجارًا كبيرًا.

وأشار الرفاعي إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل سبعة من أهالي سيناء ، ثلاث رجال وسيدتان وطفلان تصادف تواجدهم بالمنطقة أمام الكمين أثناء وقوع الانفجار.