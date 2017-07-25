نائب أمير الجوف يستقبل عددا من المواطنين والمسؤولين - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

استقبل الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال الكبرى، مساء أمس الإثنين، جموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه .

واستمع نائب أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنين، مؤكداً حفظه الله أنها تحظى باهتمام سموه ومتابعته الشخصية .

وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر اللقاء معالي مدير جامعة الجوف الدكتور اسماعيل بن محمد البشري ووكلاء الإمارة وأصحاب الفضيلة القضاة، والمسؤولين من مدنيين وعسكريين.