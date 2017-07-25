نائب أمير الجوف يستقبل عددا من المواطنين والمسؤولين - صحيفة صدى الالكترونية

نائب أمير الجوف يستقبل عددا من المواطنين والمسؤولين
استقبل الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال الكبرى، مساء أمس الإثنين، جموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه .
واستمع نائب أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنين، مؤكداً حفظه الله أنها تحظى باهتمام سموه ومتابعته الشخصية .
وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
حضر اللقاء معالي مدير جامعة الجوف الدكتور اسماعيل بن محمد البشري ووكلاء الإمارة وأصحاب الفضيلة القضاة، والمسؤولين من مدنيين وعسكريين.
اترك تعليقاً