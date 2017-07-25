الهلال يستعد لمواجهة بنيڤيتو الإيطالي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس، مرانًا فنيًا، بمعسكره التحضيري المقام حاليًا بالنمسا، تحضيرًا لمواجهة فريق “بنيڤيتو الإيطالي” في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، في أول لقاءات الفريق التجريبية.

بدأ المران بتدريبات الإحماء، تلاها تطبيق عدد من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة، قبل أن يشرح مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” عددًا من الجمل التكتيكية على كامل مساحة الملعب، فرض بعدها مناورة، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.