بالفيديو.. الجيش الأردني يكشف وقائع وتفاصيل اغتيال 3 جنود أمريكيين العام الماضي - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

كشف الجيش الأردني، عن وقائع وتفاصيل حادثة مقتل الجنود الأمريكيين الثلاثة برصاص جندي أردني، يدعى معارك أبو تايه،‏ في نوفمبر 2016 بقاعدة الملك فيصل الجوية بمنطقة الجفر الجنوبية.

وأوضح بيان صادر عن الجيش الاردني، أمس الاثنين، أن وقائع القضية ومقطع الفيديو يثبتان إدانة الرقيب أول معارك سامي أبو تايه، وفقًا لقرار وبيّنات المحكمة المُشكّلة حسب القانون، والتي أكدت أنه خالف الأوامر والتعليمات العسكرية المعمول بها على مداخل المعسكرات.

وأرفق الجيش الأردني مقطع فيديو للواقعة مع البيان الذي أكد أن الرقيب أول ابو تايه، لم يكن في حالة الدفاع عن النفس، ولم يستأذن أو يُؤمر نهائياً باستخدام القوة تجاه الجنود الأمريكيين ولم يتم تهديده من أي جهة، وأنه هو من قام بإطلاق النار تجاههم، على الرغم من اتباعهم جميع تعليمات دخول بوابة القاعدة، كما كان يعلم بخروجهم وعودتهم.

وأضاف أن المحكمة أصدرت حكمها على أبو تايه وفقاً للقانون الأردني، وللتهم المسندة إليه، بعد مواجهته بالأدلة والبيّنات والصور التي تدينه، وباعترافه شخصياً، بارتكاب جريمة القتل بحق الجنود الأميركيين، مؤكدا على أن القوات المسلحة الأردنية، ستبقى درعًا للوطن وحصنه المنيع وعنوان أمنه واستقراره.