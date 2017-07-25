نائب أمير عسير يتفقد مدينة الأمير سلطان الرياضية والمركز الحضاري بخميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اهتمت بفئة الشباب وأولتهم أهمية بالغة من خلال انشاء المقرات الرياضية وتهيئتها في مختلف مناطق المملكة كافة.

وأضاف سموه أن منطقة عسير تزخر بالعديد من المنشآت الرياضة المنتشرة في محافظات المنطقة، مؤكداً سموه أن لديها القدرة على استضافة الدورات الرياضية واحتضان معسكرات الأندية والمنتخبات وإقامة البرامج والمسابقات المتنوعة لمختلف الرياضات نظراً لما تحظى من تضاريس متنوعة تؤهلها لإقامتها سواء في البحر أو الجبل أو الصحراء.

جاء ذلك أثناء تفقد سموه لمدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة استمع خلالها لشرح من مدير مكتب هيئة الرياضة بعسير معتق آل جرمان على ما تحتويه المدينة الرياضية من ملعب رئيسي وملعبين رديفين وصالة مغلقة لجميع الألعاب المختلفة إضافة إلى العديد من المرافق.

كما شاهد سمو الأمير منصور بن مقرن من على مدرجات مسبح المدينة الرياضية عدد من المسابقات المائية والقفز الاستعراضي لعدد من السباحين من مختلف الفئات العمرية.

من جهة أخرى تابع سمو نائب أمير منطقة عسير سير العمل في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط واستمع لشرح من رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي وما يقدمه من فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة لأهالي وزوار منطقة عسير.