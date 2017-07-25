بالفيديو.. جيران الشيخ الخضير يعبرون عن صدمتهم من حادثة مقتله - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أبدى سكان مركز الخبراء بمنطقة القصيم، صدمتهم من فاجعة حادثة مقتل رئيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ فهد الخضير، في منزله بالمركز، واصفين الواقعة بالبشعة.

وأوضح عدد كبير من أهل الحي الذي يعرفون الشيخ خضير عن قرب، أن الجميع شعر بالصدمة عند سماعهم أن “أبو عزام” تم مقتله بإطلاق النار عليه وإحراق الغرفة التي كان ينام فيها، مؤكدين أن أهل الحي لم يعتادوا أبدا على مثل هذه الحوادث.