الإطاحة بمطلقي النار من أسلحة رشاشة في الرياض " فيديو " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو المتداول وهم يطلقون أعيرة نارية بشكل عشوائي من أسلحة رشاشة خلال مشاركتهم في إحدى المناسبات.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة الرياض، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو وعددهم 13 شخصاً، في العقدين الثاني والثالث من العمر كانوا يستقلون 3 مركبات بدون لوحات، بناء على ما ورد في أنظمة الإجراءات الجزائية والجرائم المعلوماتية والأسلحة والمرور.

وأضاف أنه تم ضبط وتحريز الأسلحة المستخدمة والأظرف الفارغة التي عثر عليها في المركبات التي كانوا يستقلونها، وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم وجرى إيقافهم وإحالة قضيتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.