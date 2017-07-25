خادم الحرمين يهنئ رئيس ألبانيا لفوزه في الانتخابات الرئاسية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس ألبانيا ايلير ميتا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية ألبانيا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة ، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب ألبانيا الشقيق التقدم والازدهار، متمنيا لفخامته التوفيق والسداد في مهامه بما يحقق الاستقرار لبلده الشقيق.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، متطلعاً إلى تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة لما فيه خير ومصلحة البلدين.