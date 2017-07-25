بالفيديو.. مشاجرة مجدي عبدالغني قبل مباراة الهلال والمريخ - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد الاشرم(صدى):

وقعت مشادة حادة بين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، مجدي عبدالغني، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية لكرة القدم، وذلك قبل انطلاق لقاء الهلال السعودي والمريخ السودانى المقام على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة.

وكان ” عبدالغني ” فوجئ بمنعه من الصعود إلى المقصورة ما جعله يشتبك مع موظفي الأمن وتبادل معهم السباب في موقف محرج.

وحاول هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس نادي المريخ السوداني تهدئته إلا أنه أصر على الرحيل من الملعب.