بالفيديو .. الهلال يتعادل مع المريخ السوداني إيجابيًا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. الهلال يتعادل مع المريخ السوداني إيجابيًا
تعادل فريق الهلال مع نظيره المريخ السوداني بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الإسكندرية في الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة البطولة العربية للأندية المقامة في جمهورية مصر العربية.
وبهذا التعادل يحصد الفريقين النقطة الأولى لهما في هذه البطولة ليتقاسما المركزين الثاني في المجموعة الثالثة التي يتصدرها فريق الترجي التونسي الذي فاز في وقت سابق اليوم على نظيره فريق نفط الوسط العراقي بنتيجة 1-0.
وضع اللاعب ناصر الدوسري فريق الهلال في المقدمة عند الدقيقة 26 من المباراة بعد تناقل للكرة بشكل رائع للغاية بين لاعبي الفريق السعودي لتصل الكرة إلى ناصر الدوسري الذي إنفرد بالحارس وراوغه ببراعة وضع الكرة في الشباك.
وتمكن نجم المريخ بكري المدينة من تسجيل هدف التعادل للفريق السوداني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت على يمين حارس مرمى الفريق السعودي في الدقيقة 71 من المباراة التي إنتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 860 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاءالله مستقبل جيل واعد للهلال
ابدعتو يا ابطال💙💙💙💙💙
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1808 ] نشر منذ 2 ساعتين
صراحة ابدعوا الشباب وربنا يحفظهم و يوفقهم في باقي المباريات ان شاء الله
عبدالعزيز المنصور[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين
خساره أموال معسكر نادي النصر
صغار الهلال تغلبوا بالمستوى على المريخ كامل النجوم وهفوة الدفاع الهلالي تسببت بهدف
غير مستحق للمريخ
بالتوفيق لصغار الهلال
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 46 دقيقة
لا حول ولاقوة إلا بالله
أيش دخل العالمي في الموضوع
وبعدين لايكون من جيبك ياخذون في المعسكر ياسنفور
صدق إن مباراة سدني مأثره عليكم للآن
ن ي ش ي م و ر ا