بالفيديو .. الهلال يتعادل مع المريخ السوداني إيجابيًا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد الاشرم(صدى):

تعادل فريق الهلال مع نظيره المريخ السوداني بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الإسكندرية في الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة البطولة العربية للأندية المقامة في جمهورية مصر العربية.

وبهذا التعادل يحصد الفريقين النقطة الأولى لهما في هذه البطولة ليتقاسما المركزين الثاني في المجموعة الثالثة التي يتصدرها فريق الترجي التونسي الذي فاز في وقت سابق اليوم على نظيره فريق نفط الوسط العراقي بنتيجة 1-0.

وضع اللاعب ناصر الدوسري فريق الهلال في المقدمة عند الدقيقة 26 من المباراة بعد تناقل للكرة بشكل رائع للغاية بين لاعبي الفريق السعودي لتصل الكرة إلى ناصر الدوسري الذي إنفرد بالحارس وراوغه ببراعة وضع الكرة في الشباك.

وتمكن نجم المريخ بكري المدينة من تسجيل هدف التعادل للفريق السوداني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت على يمين حارس مرمى الفريق السعودي في الدقيقة 71 من المباراة التي إنتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.