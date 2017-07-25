بالفيديو.. رسالة السيسي للدول الراعية للإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه يمتلك أدلة على الدول التي تدعم الإرهاب.

ووجه السيسي رسالة تحذيرية تلك الدول، قائلا: ” معانا أدلة على الدول التي تدعم الإرهاب.. ولما اتطلب مننا نتحرك، اتحركنا وقدمنا جزء من الأدلة ” ، في إشارة إلى إمارة الإرهاب قطر.

وأوضح ” السيسي ” ، خلال كلمته في مبادرة ” اسأل الرئيس ” ضمن فاعليات مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، مخاطبًا المصريين، أن مصر مستمرة في مواجهة الدول الداعمة للإرهاب، وفسرها الحضور أنه يقصد إمارة الإرهاب قطر. ⁠⁠⁠⁠