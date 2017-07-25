⁠⁠⁠⁠منتخب الناشئين يتعادل مع عمان - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تعادل منتخبنا الوطني لدرجة الناشئين، مساء اليوم الإثنين، مع شقيقه منتخب عمان لدرجة الناشئين بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، وذلك كأول تجارب الأخضر الودية خلال المرحلة الثانية من معسكره الذي يأتي استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2018م.

وتمكن منتخب عمان من التقدم أولًا بهدف في الدقيقة 80 من عمر المباراة، قبل أن يعيد لاعب منتخبنا حسن العلي منتخبنا إلى المباراة بعد تسجيله هدف التعادل بعد 3 دقائق من هدف المنتخب العماني الشقيق.