المملكة أكبر مستورد أسلحة من الجبل الأسود - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف تقرير مبيعات الأسلحة السنوي للجمهورية البلقانية، أن المملكة العربية السعودية واحدة من أهم المشترين للأسلحة من دولة مونتنيجرو “الجبل الأسود)، مضيفًا أن المملكة اشترت 82 قطعة من نظام المدفعية ذات العيار الكبير، معظمها قذائف هاون، في عام 2016.

كما باعت مونتنيجرو 34 مدفع هاون من عيار أقل من 75 مم، كجزء من صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في نفس العام. وأوضح التقرير أن إجمال الصفقات بقيمة تزيد على مليار دولار، وبلغ مجموع الأسلحة المبيعة 132 طنًّا.

وتتصدر المملكة العربية السعودية وألمانيا قائمة مشتري الأسلحة من الجبل الأسود.