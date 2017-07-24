⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. الجيش المصري يحبط عملية إرهابية في العريش - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أحبط الجيش المصري عملية إرهابية بسيارة مفخة كانت تستهدف ارتكازات أمنية في العريش، كادت أن تودي بعشرات الضباط والجنود والمدنيين، ونشرت وزارة الدفاع المصرية مقطع فيديو وثق العملية.

وأوضح العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري، أن إحدى عربات الدفع الرباعي المفخخة حاولت اقتحام حواجز الكمين لاستهدافه إلا أنها فوجئت بتمركز إحدى الدبابات أمام الكمين بمسافة حوالي 200 متر مما أجبر العنصر الإرهابي وهو سائق العربة المفخخة على استيقاف عربته أمام الدبابة مباشرة بهدف تفجير الدبابة وإحداث أكبر خسائر في صفوف العسكريين وكذا المدنيين المتواجدين بجوار وأمام الكمين.

وتابع: إن ما استرعى انتباه سائق الدبابة كذلك تواجد (4) عناصر إرهابية بالسيارة مسلحين بالبنادق الآلية والرشاشات ويستعدون لمغادرتها لاستهداف عناصر الكمين في ظل تواجد العشرات من المدنيين، الأمر الذى أجبر سائق الدبابة باعتراض السيارة والتصدي لها والاصطدام بها، وتلقى الموجة التفجيرية في جسم الدبابة بما يجنب المدنيين وكذا أقرانه العسكريين أي إصابات.

وكشف الرفاعي عن أن السيارة انفجرت عقب عملية التصدي لها وكان الانفجار كبيرا مما يشير إلى أنها كانت تحمل حوالي (100 كجم) من المواد المتفجرة شديدة الانفجار وقد نتج عن الانفجار مقتل 7 من أهالي سيناء ” 3 رجال وسيدتين وطفلين ” تصادف تواجدهم بالمنطقة أمام الكمين أثناء وقوع الانفجار.