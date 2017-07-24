بالصور.. صينيون لا يعرفون الشيخوخة - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، صورًا عدة لمسنين وهم يمارسون رياضات تعد مرهقة بالنسبة للشباب.

وظهر في الصور مسنون صينيون يمارسون ريضات بدنية مختلفة منها التسلق والعدو والتزلج والتوازن والتعلق بنبات البامبو، وكأن عضلاتهم ما زالت شابة.

وكتب بعض النشطاء أن العمر بالنسبة لهم أصبح رقمًا مجردًا.