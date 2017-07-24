 بالصور.. صينيون لا يعرفون الشيخوخة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالصور.. صينيون لا يعرفون الشيخوخة

بالصور.. صينيون لا يعرفون الشيخوخة
بكين(صدى):

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، صورًا عدة لمسنين وهم يمارسون رياضات تعد مرهقة بالنسبة للشباب.

وظهر في الصور مسنون صينيون يمارسون ريضات بدنية مختلفة منها التسلق والعدو والتزلج والتوازن والتعلق بنبات البامبو، وكأن عضلاتهم ما زالت شابة.

وكتب بعض النشطاء أن العمر بالنسبة لهم أصبح رقمًا مجردًا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 30403 ] نشر منذ 3 ساعات

هذا من الله اولاً ثم من صحة البيئه ، وبيئة معيشتهم ثانياً ,,

,, وآخراً ، ممارسة الرياضه دون انقطاع ,,

[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 53 دقيقة

الله يلطف بحال الشياب عندنا ~

زين لو يقدر يوقف لحاله بدون مساعده بهالعمر 🤐

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