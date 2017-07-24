بالفيديو.. عراقي متحديًا السعوديين في لهجاتهم - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. عراقي متحديًا السعوديين في لهجاتهم
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشاب العراقي محمد الشمري، شرح فيه بعض مفردات الكلمات في مناطق متنوعة في السعودية، وكذلك أجاد التحدث بها.
وقال الشمري، إنه كان لم يتوقع الانتشار الكبير لمقطع فيديو كشف فيه عن قدرته على التحدث بمختلف لهجات المناطق بالمملكة.
وأضاف أنه بعد 48 ساعة من نشره لمقطع على سناب شات ثم يوتيوب، يظهر فيه قدراته على التحدث باللهجات السعودية، انتشر المقطع على وسائل التواصل بشكل كبير.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30403 ] نشر منذ 3 ساعات
شلونك غاتي ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30403 ] نشر منذ 3 ساعات
تشاكو ماكو ؟؟
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8631 ] نشر منذ 3 ساعات
سِيَرآفُقُگ قُلَبًيَ يَ صّدٍيَقُيَ آلَىٍٍَُِّْ آخِر آلَعٌُمًر وٌنِهّآيَآتٌ آلَمًشِيَبً، 💕😴
اردنيه[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلبي وجعني
احبج عيني
جلب ابن جلب
ماريد اعوفك
هههههه كلش حلوه لهجتكم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 1 ساعة
وزيدك من الشعر بيت في كلمه تنقال لأمثالك من أشباه الرجال
ينقالها فنقس ياوجه القعص اقول اذلف
همس ~[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 1 ساعة
مالت عليك اقرفتني كيف تتكلم 😷
الابهاوي[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 60 دقيقة
هههههه