بالفيديو.. عراقي متحديًا السعوديين في لهجاتهم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشاب العراقي محمد الشمري، شرح فيه بعض مفردات الكلمات في مناطق متنوعة في السعودية، وكذلك أجاد التحدث بها.

وقال الشمري، إنه كان لم يتوقع الانتشار الكبير لمقطع فيديو كشف فيه عن قدرته على التحدث بمختلف لهجات المناطق بالمملكة.

وأضاف أنه بعد 48 ساعة من نشره لمقطع على سناب شات ثم يوتيوب، يظهر فيه قدراته على التحدث باللهجات السعودية، انتشر المقطع على وسائل التواصل بشكل كبير.