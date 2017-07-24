مواطن يعيش لحظات من الذعر بعد توقف مثبت سيارته فجأة بحائل - صحيفة صدى الالكترونية

مواطن يعيش لحظات من الذعر بعد توقف مثبت سيارته فجأة بحائل
عاش مواطن حالة من الهلع الشديد بعد توقف مثبت سرعة سيارته (من نوع كامري) خلال سيره بطريق القصيم- حائل.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالقصيم، محمد بن عبدالله الجعيثن، أن ” غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم تلقّت نداء استغاثه من شخص يقود سيارة من نوع كامري، على طريق القصيم حائل السريع، يفيد بوجود خلل في نظام مثبت السرعة في سيارته ” .
وأضاف أنه -على الفور- تم توجيه عدد من الفرق الإسعافية وتوزيعها على الطريق قرب مركز المخرم وقرب كوبري القرعاء وعيون الجواء وكوبري الجامعة وعلى مدخل مدينة بريدة.
وأوضح أن ” طاقم غرفة العمليات 997 بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، أعطى بعض التوجيهات عبر وسيلة الاتصال (الجوال) لتهدئة وضعه، بما ينعكس على صحته وسلامته حتى توقفت السيارة .
وعلى الفور باشرت فرقة من التدخل السريع والقائد الميداني وإحدى الفرق الإسعافية السيارة وقائدها للكشف والاطمئنان على صحته بعد حالة الذعر وهو بصحة وعافية.
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 3 ساعات
تركيز السائق ينعدم مع مثبت السرعة والمفروض منعه
ولا يوجد له أي فائدة تذكر وعلى العكس كله ضرر من جميع النواحي