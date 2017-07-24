مواطن يعيش لحظات من الذعر بعد توقف مثبت سيارته فجأة بحائل - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

عاش مواطن حالة من الهلع الشديد بعد توقف مثبت سرعة سيارته (من نوع كامري) خلال سيره بطريق القصيم- حائل.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالقصيم، محمد بن عبدالله الجعيثن، أن ” غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم تلقّت نداء استغاثه من شخص يقود سيارة من نوع كامري، على طريق القصيم حائل السريع، يفيد بوجود خلل في نظام مثبت السرعة في سيارته ” .

وأضاف أنه -على الفور- تم توجيه عدد من الفرق الإسعافية وتوزيعها على الطريق قرب مركز المخرم وقرب كوبري القرعاء وعيون الجواء وكوبري الجامعة وعلى مدخل مدينة بريدة.

وأوضح أن ” طاقم غرفة العمليات 997 بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، أعطى بعض التوجيهات عبر وسيلة الاتصال (الجوال) لتهدئة وضعه، بما ينعكس على صحته وسلامته حتى توقفت السيارة .

وعلى الفور باشرت فرقة من التدخل السريع والقائد الميداني وإحدى الفرق الإسعافية السيارة وقائدها للكشف والاطمئنان على صحته بعد حالة الذعر وهو بصحة وعافية.