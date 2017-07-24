 مواطن يعيش لحظات من الذعر بعد توقف مثبت سيارته فجأة بحائل - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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مواطن يعيش لحظات من الذعر بعد توقف مثبت سيارته فجأة بحائل

مواطن يعيش لحظات من الذعر بعد توقف مثبت سيارته فجأة بحائل
علي العنزي(صدى):

عاش مواطن حالة من الهلع الشديد بعد توقف مثبت سرعة سيارته (من نوع كامري) خلال سيره بطريق القصيم- حائل.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالقصيم، محمد بن عبدالله الجعيثن، أن ” غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم تلقّت نداء استغاثه من شخص يقود سيارة من نوع كامري، على طريق القصيم حائل السريع، يفيد بوجود خلل في نظام مثبت السرعة في سيارته ” .

وأضاف أنه -على الفور- تم توجيه عدد من الفرق الإسعافية وتوزيعها على الطريق قرب مركز المخرم وقرب كوبري القرعاء وعيون الجواء وكوبري الجامعة وعلى مدخل مدينة بريدة.

وأوضح أن ” طاقم غرفة العمليات 997 بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، أعطى بعض التوجيهات عبر وسيلة الاتصال (الجوال) لتهدئة وضعه، بما ينعكس على صحته وسلامته حتى توقفت السيارة .

وعلى الفور باشرت فرقة من التدخل السريع والقائد الميداني وإحدى الفرق الإسعافية السيارة وقائدها للكشف والاطمئنان على صحته بعد حالة الذعر وهو بصحة وعافية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 3 ساعات

تركيز السائق ينعدم مع مثبت السرعة والمفروض منعه
ولا يوجد له أي فائدة تذكر وعلى العكس كله ضرر من جميع النواحي

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