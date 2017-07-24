مقاتلات صينية تعترض طائرة استطلاع أمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

مقاتلات صينية تعترض طائرة استطلاع أمريكية
اعترضت طائرتان صينيتان مقاتلتان طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية فوق بحر الصين الشرقي مطلع الأسبوع الجاري، حيث اقتربت إحداهما لمسافة 91 مترًا من الطائرة الأميركية.
وأكد مسؤولان، أمريكان بحسب “ رويترز ” ، أن التقارير الأولية أظهرت أن إحدى الطائرتين الصينيتين وهما من طراز “ جي-10 ” اقتربت من الطائرة الأميركية “ إي بي-3 ” أمس؛ ما دفعها إلى تغيير اتجاهها.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8954 ] نشر منذ 4 ساعات
حلو حلو
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 4 ساعات
يا ترامب ترى طفس العيون مايمزحون
اذا الروس يهددون ويتوعدون بس هذرة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30403 ] نشر منذ 3 ساعات
كل يتهددك ياترامب ,,
,, كوريا الشماليه والصين وإيران وروسيا وكوبا .. وحتى ريس الفلبين ماطق لك خبر ,,
,,, شف لك صرفه ، ورهم الشوشة الحمراء لياطارت من الزعل ,,