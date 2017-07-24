مقاتلات صينية تعترض طائرة استطلاع أمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

اعترضت طائرتان صينيتان مقاتلتان طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية فوق بحر الصين الشرقي مطلع الأسبوع الجاري، حيث اقتربت إحداهما لمسافة 91 مترًا من الطائرة الأميركية.

وأكد مسؤولان، أمريكان بحسب “ رويترز ” ، أن التقارير الأولية أظهرت أن إحدى الطائرتين الصينيتين وهما من طراز “ جي-10 ” اقتربت من الطائرة الأميركية “ إي بي-3 ” أمس؛ ما دفعها إلى تغيير اتجاهها.