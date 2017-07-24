 مقاتلات صينية تعترض طائرة استطلاع أمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

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مقاتلات صينية تعترض طائرة استطلاع أمريكية

مقاتلات صينية تعترض طائرة استطلاع أمريكية
بكين(صدى):

اعترضت طائرتان صينيتان مقاتلتان طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية فوق بحر الصين الشرقي مطلع الأسبوع الجاري، حيث اقتربت إحداهما لمسافة 91 مترًا من الطائرة الأميركية.

وأكد مسؤولان، أمريكان بحسب “ رويترز ” ، أن التقارير الأولية أظهرت أن إحدى الطائرتين الصينيتين وهما من طراز “ جي-10 ” اقتربت من الطائرة الأميركية “ إي بي-3 ” أمس؛ ما دفعها إلى تغيير اتجاهها.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8954 ] نشر منذ 4 ساعات

حلو حلو

[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 4 ساعات

يا ترامب ترى طفس العيون مايمزحون
اذا الروس يهددون ويتوعدون بس هذرة

[ عدد التعليقات: 30403 ] نشر منذ 3 ساعات

كل يتهددك ياترامب ,,

,, كوريا الشماليه والصين وإيران وروسيا وكوبا .. وحتى ريس الفلبين ماطق لك خبر ,,

,,, شف لك صرفه ، ورهم الشوشة الحمراء لياطارت من الزعل ,,

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