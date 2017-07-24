عطل فني يلغي رحلة " السعودية " من القاهرة للرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل (صدى):

اضطر قائد رحلة الخطوط السعودية المتجهة من مطار القاهرة إلى الرياض، اليوم الإثنين، للعودة من الممر لإصابة محركها الأيمن بعطل فنى يحول دون إتمام الإقلاع، وتم استدعاء فريق فنى لإصلاح العطل ولكن تعذر إصلاحه بسرعة وتم إلغاء الرحلة .

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة : بعد تحرك قائد رحلة الخطوط السعودية رقم 310 على الممر للإقلاع إلى الرياض فوجئ بحدوث عطل فنى بالمحرك الأيمن يحول دون إتمام الإقلاع بسلام فطلب العودة واستدعاء فريق فنى لإصلاح العطل ولكن تعذر الإصلاح بسرعة وتقرر إلغاء الرحلة ونقل ركابها البالغين 238 راكبا إلى أحد الفنادق لحين إحضار طائرة بديلة.