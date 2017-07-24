الشرطة الكويتية تستدعي طفلا استهزأ برقم الطوارئ " فيديو " - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثطع فيديو لطفل كويتي يستهزئ بالطوارئ التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، عن طريق الاتصال بالرقم طالبا الإسعاف بحجة وجود فأر ميت لديه.

وأظهر مقطع الفيديو الحدث يطلب الطوارئ الكويتية (112) ليتم تحويله على الإسعاف، ليبلغهم بأن لديه فأرا ميتا، بشكل يستهزئ بهم.

من جهتها، قامت الجهات الأمينة الكويتية إثر تداول المقطع المصور وطريقة الاستهزاء التي بدت على الحدث للإبلاغ عن فأر ميت بتتبع رقم الهاتف، الذي تبين أنه يعود لمواطن كويتي يستخدمه أحد أبنائه، فتم استدعاؤه، موجهين له تهمة إساءة استخدام هاتف وإزعاج سلطات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقه.