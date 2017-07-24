الشرطة الكويتية تستدعي طفلا استهزأ برقم الطوارئ " فيديو " - صحيفة صدى الالكترونية

الشرطة الكويتية تستدعي طفلا استهزأ برقم الطوارئ ” فيديو “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثطع فيديو لطفل كويتي يستهزئ بالطوارئ التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، عن طريق الاتصال بالرقم طالبا الإسعاف بحجة وجود فأر ميت لديه.
وأظهر مقطع الفيديو الحدث يطلب الطوارئ الكويتية (112) ليتم تحويله على الإسعاف، ليبلغهم بأن لديه فأرا ميتا، بشكل يستهزئ بهم.
من جهتها، قامت الجهات الأمينة الكويتية إثر تداول المقطع المصور وطريقة الاستهزاء التي بدت على الحدث للإبلاغ عن فأر ميت بتتبع رقم الهاتف، الذي تبين أنه يعود لمواطن كويتي يستخدمه أحد أبنائه، فتم استدعاؤه، موجهين له تهمة إساءة استخدام هاتف وإزعاج سلطات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8954 ] نشر منذ 5 ساعات
يادبون الورعان
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1102 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههههه يستاهل خل الفار ينفعه .🐀😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30403 ] نشر منذ 5 ساعات
احسن على شان يتأدب ,, ولا يعودها او يعودها غيره ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 772 ] نشر منذ 4 ساعات
ارى ان الفلكه عقاب مناسب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15689 ] نشر منذ 4 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1025 ] نشر منذ 3 ساعات
ياويلك هههههههه