 بالفيديو.. ممارسات الحوثيين في السجون - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. ممارسات الحوثيين في السجون

بالفيديو.. ممارسات الحوثيين في السجون
فهمي محمد(صدى):

نشر المرصد الإعلامي اليمني، عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين، مقاطع فيديو تبين معلومات وشهادات عن بعض المعتقلين في السجون الحوثية، وذلك بجميع اللغات.

وكانت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابيةن اختطفت آلاف اليمنيين الذين تعرض كثير منهم للتعذيب النفسي والجسدي؛ ما أدى إلى وفاة بعضهم.

httpv://www.youtube.com/watch?list=PLjGHanULTJzsIf_VgPZgkFq8nxqKGpAuK&v=S8pdkZCXjFA

httpv://www.youtube.com/watch?list=PLjGHanULTJzsIf_VgPZgkFq8nxqKGpAuK&v=0Ro1gIkGH9o

httpv://www.youtube.com/watch?list=PLjGHanULTJzvSn9Sq8dik9TGdquuOJ9pw&v=Z02Aq9kMqEk


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