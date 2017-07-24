شركة عبدالله البراك تعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

شركة عبدالله البراك تعلن وظائف شاغرة
أعلنت مجموعة شركات عبدالله عبدالوهاب البراك وأولاده- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين، لحملة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في كلٍّ من ” الرياض، وجدة، والدمام، والخبر ” .
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس ميكانيكي.
– مهندس كهربائي.
– مهندس مدني.
– مهندس ميكانيكي صرف صحي.
– مهندس أجهزة.
– مهندس صرف صحي.
– مهندس عمليات.
– مهندس صناعي.
– مشرف التحكم والأجهزة.
– مهندس تقدير تقني.
– مهندس اتصالات.
– مهندس إنشائي.
– أخصائي بناء.
– مشرف موقع.
– موظف سلامة.
– مهندس جدولة.
– محلل تخطيط.
– أخصائي مواد.
– مهندس تكاليف.
– مسؤول الرقابة والجودة.
– موظفي موارد بشرية.
– محلل نظم الأعمال والبيانات.
– موظفين دعم إداري.
– مشرفين مراقبة مشاريع.
– مهندس تقدير.
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أغسطس 2017م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط هنــــــــا.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8954 ] نشر منذ 5 ساعات
موفقين