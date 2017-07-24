شركة عبدالله البراك تعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات عبدالله عبدالوهاب البراك وأولاده- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين، لحملة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في كلٍّ من ” الرياض، وجدة، والدمام، والخبر ” .

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس كهربائي.

– مهندس مدني.

– مهندس ميكانيكي صرف صحي.

– مهندس أجهزة.

– مهندس صرف صحي.

– مهندس عمليات.

– مهندس صناعي.

– مشرف التحكم والأجهزة.

– مهندس تقدير تقني.

– مهندس اتصالات.

– مهندس إنشائي.

– أخصائي بناء.

– مشرف موقع.

– موظف سلامة.

– مهندس جدولة.

– محلل تخطيط.

– أخصائي مواد.

– مهندس تكاليف.

– مسؤول الرقابة والجودة.

– موظفي موارد بشرية.

– محلل نظم الأعمال والبيانات.

– موظفين دعم إداري.

– مشرفين مراقبة مشاريع.

– مهندس تقدير.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط هنــــــــا.