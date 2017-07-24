 بيكيه يؤكد بقاء نيمار في برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 24

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بيكيه يؤكد بقاء نيمار في برشلونة

بيكيه يؤكد بقاء نيمار في برشلونة

بيكيه يؤكد بقاء نيمار في برشلونة
نواف السالم(صدى):

نشر المدافع الدولي لنادي برشلونة الاسباني لكرة القدم جيرار بيكيه، صورة له مع زميله البرازيلي نيمار، مؤكدا بقاءه في صفوف النادي الكاتالوني، في خضم التقارير عن احتمال انتقاله الى باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان بيكيه قد نشر عبر حسابه على موقع ” تويتر ” ، صورة ” سيلفي ” له برفقة نيمار، مرفقة بتعليق مقتصب: ” سيبقى ” .

ولقيت التغريدة انتشارا سريعا وواسعا عبر مواقع التواصل، اذ تمت إعادة نشرها أكثر من 30 ألف مرة في غضون أقل من 20 دقيقة.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8911 ] نشر منذ 21 دقيقة

كويس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *