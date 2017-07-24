بيكيه يؤكد بقاء نيمار في برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

نشر المدافع الدولي لنادي برشلونة الاسباني لكرة القدم جيرار بيكيه، صورة له مع زميله البرازيلي نيمار، مؤكدا بقاءه في صفوف النادي الكاتالوني، في خضم التقارير عن احتمال انتقاله الى باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان بيكيه قد نشر عبر حسابه على موقع ” تويتر ” ، صورة ” سيلفي ” له برفقة نيمار، مرفقة بتعليق مقتصب: ” سيبقى ” .

ولقيت التغريدة انتشارا سريعا وواسعا عبر مواقع التواصل، اذ تمت إعادة نشرها أكثر من 30 ألف مرة في غضون أقل من 20 دقيقة.