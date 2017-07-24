⁠⁠⁠⁠⁠" حكم " يناشد بنقل ابنه إلي مستشفيات الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

ناشد حكم الدرجة الاولى عبدالله الفهادي، المسؤولين في نقل ابنه بالاخلاء الطبي ﻻحدى مستشفيات الرياض، وذلك للنظر في حاله ابنه محمد الصحية والذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، حيث انه يرقد في العناية المركزة في مستشفى نجران العام.

وكان الطفل قد أصيب قبل فترة بانيميا حادة بالدم تجاوزها، ومن ثم أصيب بالتهاب حاد بالشعب الهوائية والتي استدعت وضعه تحت الملاحظة في العناية المركزة وﻻزال وحالته صعبة للغاية.

وقال الحكم: تم ارسال عدة خطابات لعدد من المستشفيات ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومدينة الملك فهد الطبية، ومدينة الملك سعود وﻻزلنا ننتظر الخبر الذي يسرنا بنقله بالاخلاء الطبي بفارغ الصبر.