بالصور.. " نوكيا 8 " تبرز لونًا غير تقليدي للجوالات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تراهن ” نوكيا ” على معدن النحاس في تصميم جوالاتها المقبلة، حيث أظهرت صور مسربة أن الجوال القادم ” نوكيا 8 ” سيكون له لون نحاسي.

وسربت صور على ” بايدو ” لـ ” نوكيا 8 ” ويبدو لونه بين الذهبي والنحاسي، وهو أمر ربما يلمح إلى أن الجوال المرتقب سيجمع بين قلة التكاليف وأناقة الشكل في نفس الوقت.

ووفقا لـ ” ماشابل ” ، فإن الصور المسربة أعطت لمحة عن الجوال ومواصفاته، حيث من المتوقع أن يضم كاميرا مزدوجة في الخلف ومستشعر بصمات الأصابع للهوية في الأمام، وسيضم شاشة 5.3 بوصة وكاميرا 13 ميجابيكسل، وسيعمل بنظام ” أندرويد 7.1.1 ” ، ومن المتوقع طرحه في نهاية الشهر الجاري.