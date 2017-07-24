الإعلامي أنور مالك يخرس ألسنة منتقدي المملكة بتويتر - صحيفة صدى الالكترونية

الإعلامي أنور مالك يخرس ألسنة منتقدي المملكة بتويتر
هاجم الكاتب والإعلامي أنور مالك مدير مكتب قناة دار الإيمان في أوروبا منتقدي المملكة في سياستها وحربها ضد الإرهاب.
وقال مالك في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر: ” يطالبون السعودية بتحرير كل الدول المحتلة ومواجهة الغزاة وإطعام كل الفقراء وفتح حدودها لكل الشعوب وهم دائماً يخذلونها في أدنى خطواتها ” .
وأكمل الكاتب كلامه في تغريدات متوالية لقيت الإعجاب وإعادة النشر عبر تويتر لمئات الألوف من المتابعين، حيث قال: ” السعودية هي الأم والأب للعرب عموماً والخليجيين خصوصاً فإن غضبت من أحد أبنائها عليه أن يهرع لحضنها قلبها دائماً ينبض بحب لا بحرب فسارعوا لها ” .
وأضاف في تغريدة أخرى: ” يريدون من السعودية أن تفتح العالم بالإسلام وتطعم فقراء الكرة الأرضية وتحرر الأقصى وهي بمجرد أن خاضت معركة عاصفة الحزم خذلها أغلب من ينتقدونها ” .
واختتم مالك تغريداته: ” على السعودية أن تطعم فقراء العالم بمالها وتحرر الدول المحتلة بسلاحها وتستقبل كل المسلمين بترابها وإن لم تفعل يتحالفون مع إيران ضد أمنها.. هزلت ” .
وقد لقيت هذه التغريدات إعجاب الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17795 ] نشر منذ 35 دقيقة
المملكة العربيةالسعودية
تااااااااج على كل راس
👏👏👏👏👏👏👏👏
alfahd42[ عدد التعليقات: 8911 ] نشر منذ 34 دقيقة
كفو
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30356 ] نشر منذ 31 دقيقة
صدقت والله يا انور مالك ، صدقت ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1092 ] نشر منذ 26 دقيقة
صِدَقت . عسى ربي يحفظها تاج على كل راس .