الإعلامي أنور مالك يخرس ألسنة منتقدي المملكة بتويتر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

هاجم الكاتب والإعلامي أنور مالك مدير مكتب قناة دار الإيمان في أوروبا منتقدي المملكة في سياستها وحربها ضد الإرهاب.

وقال مالك في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر: ” يطالبون السعودية بتحرير كل الدول المحتلة ومواجهة الغزاة وإطعام كل الفقراء وفتح حدودها لكل الشعوب وهم دائماً يخذلونها في أدنى خطواتها ” .

وأكمل الكاتب كلامه في تغريدات متوالية لقيت الإعجاب وإعادة النشر عبر تويتر لمئات الألوف من المتابعين، حيث قال: ” السعودية هي الأم والأب للعرب عموماً والخليجيين خصوصاً فإن غضبت من أحد أبنائها عليه أن يهرع لحضنها قلبها دائماً ينبض بحب لا بحرب فسارعوا لها ” .

وأضاف في تغريدة أخرى: ” يريدون من السعودية أن تفتح العالم بالإسلام وتطعم فقراء الكرة الأرضية وتحرر الأقصى وهي بمجرد أن خاضت معركة عاصفة الحزم خذلها أغلب من ينتقدونها ” .

واختتم مالك تغريداته: ” على السعودية أن تطعم فقراء العالم بمالها وتحرر الدول المحتلة بسلاحها وتستقبل كل المسلمين بترابها وإن لم تفعل يتحالفون مع إيران ضد أمنها.. هزلت ” .

وقد لقيت هذه التغريدات إعجاب الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي.