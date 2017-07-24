بالصور.. بلغازي تودع شهيدها الـ " 12 " - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

ودع أهالي بلغازي بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان، شهيد الواجب الجندي محطلم بن جابر أحمد الغزواني أحد منسوبي القوات المسلحة، حيث أديت الصلاة عليه بجامع أبو بكر الصديق بمحافظة العيدابي، عصر اليوم الاثنين، ووري جثمانه الثرى بمقبرة ” أبو قليه ” في جنازة مهيبة.

شارك في تشيع الجثمان جمع غفير من أهل وأقارب وأصدقاء الشهيد وعدد من أهالي المحافظة يتقدمهم سعادة محافظ العيدابي حسن الحازمي وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة والدوائر الحكومية بالمحافظة.

ونقل محافظ العيدابي لأسرة الفقيد تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وتعازي سمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، وعبر عن مواساته وتعازيه، داعياً المولى -عزّ وجل- له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.