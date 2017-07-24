الصحة العالمية: 1864 شخصا توفوا بوباء الكوليرا في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن هناك 1864 شخصًا توفوا نتيججة وباء الكوليرا في اليمن، وأوضحت أن عدد الحالات المصابة به قاربت 400 ألف، منذ بدء انتشار المرض في 27 أبريل الماضي.

وقالت المنظمة -التابعة للأمم المتحدة- في تقرير، إنه ” منذ انتشار الوباء في 27 أبريل الماضي، حتى يوم أمس تم الإبلاغ عن 390 ألفا و865 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا ” .

ولفتت المنظمة إلى أنه تم تسجيل ألف و864 حالة وفاة في 21 محافظة يمنية خلال الفترة نفسها، مضيفة أن ” الوباء أثر على حوالي 2% من مجموع السكان ” .

وبحسب التقرير فإن عدد الحالات الجديدة المشتبه بإصابتها بالكوليرا آخذ بالانخفاض بشكل مطرد.