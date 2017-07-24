مشروع حفظ النعمة يجمع 45 طن من فائض الطعام - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أعلنت جمعية البر الخيرية في بلجرشي، عن جمعها 45 طن من فائض الطعام الصالح للأكل خلال 30 يوم فقط.

وقال مدير الجمعية والمشرف العام على حفظ النعمة سعيد عبدالخالق كربع، إن مشروع حفظ النعمة والذي تشرف عليه جمعية البر الخيرية ببلجرشي يهدف إلى الاستفادة من بقايا الوجبات الزائدة عن الحاجة في حفلات الزواج والاحتفالات الرسمية خلال الصيف والأعياد، وإيصالها إلى مستحقيها من الأسر المتعففة ومحدودي الدخل، تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، عبر سيارات مجهزة وفريق مدرب لهذا الغرض.

وأوضح ” كربع ” ، أن أعمال المشروع تتمثل في استغلال المواد والأطعمة الزائدة والمتاحة في المجتمع وترشيدها، وإعادة توزيع ما يصلح منها خدمةً للفقراء وتوعية للقادرين والأغنياء من خلال التنسيق مع أصحاب قصور الأفراح والمناسبات التي عادة ما تقام فيها الولائم الكبرى.