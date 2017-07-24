مشروع حفظ النعمة يجمع 45 طن من فائض الطعام - صحيفة صدى الالكترونية

مشروع حفظ النعمة يجمع 45 طن من فائض الطعام
أعلنت جمعية البر الخيرية في بلجرشي، عن جمعها 45 طن من فائض الطعام الصالح للأكل خلال 30 يوم فقط.
وقال مدير الجمعية والمشرف العام على حفظ النعمة سعيد عبدالخالق كربع، إن مشروع حفظ النعمة والذي تشرف عليه جمعية البر الخيرية ببلجرشي يهدف إلى الاستفادة من بقايا الوجبات الزائدة عن الحاجة في حفلات الزواج والاحتفالات الرسمية خلال الصيف والأعياد، وإيصالها إلى مستحقيها من الأسر المتعففة ومحدودي الدخل، تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، عبر سيارات مجهزة وفريق مدرب لهذا الغرض.
وأوضح ” كربع ” ، أن أعمال المشروع تتمثل في استغلال المواد والأطعمة الزائدة والمتاحة في المجتمع وترشيدها، وإعادة توزيع ما يصلح منها خدمةً للفقراء وتوعية للقادرين والأغنياء من خلال التنسيق مع أصحاب قصور الأفراح والمناسبات التي عادة ما تقام فيها الولائم الكبرى.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8911 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يكتب اجركم
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1092 ] نشر منذ 19 دقيقة
قواهم الله .
alfahd42[ عدد التعليقات: 8911 ] نشر منذ 18 دقيقة
امين
alfahd42[ عدد التعليقات: 8911 ] نشر منذ 18 دقيقة
الحفاظ على النعمه اجره عظيم
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 843 ] نشر منذ 2 دقيقتين
يعني 4500 كيلو
رقم يخوّف