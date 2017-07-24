" الأرصاد والفلك " : 26 يوما وينتهي مواسم الصيف - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال المختص في شؤون الأرصاد والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن غدا الثلاثاء يتزامن مع بداية موسم المرزم وعدد أيامه 26 يوما، و ” قدحة القيظ ” آخر مواسم فصل الصيف ويعقبه موسم سهيل، مضيفًا أن اليوم الاثنين آخر ” جمرة القيظ ” .

وأوضح الزعاق، أن موسم القدحة يعتبر آخر مواسم فصل الصيف اللاهبة الثلاثة، وهي المربعانية والجمرة والقدحة، ويعقبها موسم ” سهيل ” وفيه يبدأ الصيف يتزحزح عن الأجواء.