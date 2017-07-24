 " الأرصاد والفلك " : 26 يوما وينتهي مواسم الصيف - صحيفة صدى الالكترونية

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” الأرصاد والفلك ” : 26 يوما وينتهي مواسم الصيف

” الأرصاد والفلك ” : 26 يوما وينتهي مواسم الصيف
طلال الغامدي(صدى):

قال المختص في شؤون الأرصاد والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن غدا الثلاثاء يتزامن مع بداية موسم المرزم وعدد أيامه 26 يوما، و ” قدحة القيظ ” آخر مواسم فصل الصيف ويعقبه موسم سهيل، مضيفًا أن اليوم الاثنين آخر ” جمرة القيظ ” .

وأوضح الزعاق، أن موسم القدحة يعتبر آخر مواسم فصل الصيف اللاهبة الثلاثة، وهي المربعانية والجمرة والقدحة، ويعقبها موسم ” سهيل ” وفيه يبدأ الصيف يتزحزح عن الأجواء.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 44 دقيقة

اللهم أجرني من عذاب جهنم اللهم أجرني من عذاب جهنم اللهم أجرني من عذاب جهنم

[ عدد التعليقات: 8911 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يلطف بنا

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