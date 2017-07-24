⁠⁠⁠⁠⁠الإيفواري إريك بايلي يغيب عن السوبر الأوروبي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” وقف مدافع مانشستر يونايتد ، إريك بايلي، في مباراة السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد الإٍسباني والمباراة الأولى للنادي الإنجليزي في مسابقة “تشامبيونزليج” للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة ” مانشستر إيفنينج نيوز ” الإنجليزية، اليوم الإثنين، أن اللاعب الإيفواري كان قد طرد بسبب سلوك عنيف خلال إياب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي أمام سلتا فيجو الإسباني في ملعب أولد ترامفورد.

وأوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بايلي في بادئ الأمر لمباراة واحدة بعد رد فعله العنيف تجاه جون جويدتي مهاجم سلتا فيجو ، لكن الاتحاد بدأ إجراءات انضباطية بسبب هذا الطرد ، وأعلن أن إيقاف اللاعب لا يقتصر على مباراة النهائي أمام أياكس أمستردام الهولندي بل يمتد لثلاث مباريات.