بالفيديو.. فتاة تتعرض للتحرش شرق الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فتاة تتعرض للتحرش شرق الرياض
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض فتاة للتحرش شرق الرياض.
وأظهر مقطع الفيديو، فتاة تمشي بجوار اخري في أحد الشوارع شرق الرياض، بدون أن تلبس عباءة نسائية، تتعرض إلي التحرش من قبل المارة.
خالد[ عدد التعليقات: 679 ] نشر منذ 1 ساعة
تستاهل مادام هذا وضعها والله من يوم توقفة الهئية بدت الخفاقيش تنتشر
خالد[ عدد التعليقات: 679 ] نشر منذ 1 ساعة
الخفافيش
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30357 ] نشر منذ 1 ساعة
اولاً ليش هي تمشي من دون ماتتستر ,,
,, ثانياً اللي يتحرشوا قليلين ادب ولا زم يتأدبوا ,,
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8628 ] نشر منذ 1 ساعة
تستاهل ماجاها ودي انهه اكثر من تحرش 😂😂😂
شؤفؤ اللبس والهيئة وتقول لحد يتعرض لي 🤔🤔
حقش وماجاشش
صانع حلوى[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي مشيت ولد خكري مسوي نفسه بنت
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9541 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليهم الكلاب 😤😤
البنت لابسه عبايه بدون موديلات وواسعه وساتره حالها بطرحه طويله
ويتحرشون فيها …الله لايبارك فيكم
ان شالله يجيبونهم هيئة الرياض
دام انتشر المقطع ماراح ينفذون
وبياخذون جزاهم الحقيرين
الابهاوي[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 1 ساعة
اي تحرش خلاص حكمتوا تحرش
وحده عارضه نفسه في الشارع تحرش
والله ولو فيه رجال كان بطحوها على الرصيف
طحطيح[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 1 ساعة
ابهاوي
كل زق
وش دراك انها عارضه حالها
يمكن مالها والي رايحه تقضي حاجتها
اعوذبالله من هالناس اللي تقذف وتدخل بالنوايا
نورة[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 1 ساعة
اظن الي معها ولد او بالاصح نص ولد ونص بنت شكله غريب هاذا مو بنت من طريقة المشي والبنطلون ابدا مو بنت
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5694 ] نشر منذ 59 دقيقة
بدون عباية وبعضهن بعباية زي قلتها🙈
عطت الشباب الضوء الأخضر بالضبط مثل اللي تفلها سوالف مع أشباه الرجال.
الواقع[ عدد التعليقات: 4801 ] نشر منذ 54 دقيقة
هذا ولد واضح من الجسم واليدين ولكن لديه جينات أنثوية ويميل الى حياة النساء ودواه الاعدام بعد حكم القاضي في ذلك
مغرد[ عدد التعليقات: 668 ] نشر منذ 54 دقيقة
الولد الى يطارد فيها شعور وخكرى هذا ما يجيها زيها زيه بنتوتى عادى شوفوا شعوره مشيته ثيوده
مغرد[ عدد التعليقات: 668 ] نشر منذ 53 دقيقة
الى بدون عبايه الولد الى يتحرش الخكرى تفكرون بنت هههههههههههههههههههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8911 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يصلح شباب المسلمين
مغرد[ عدد التعليقات: 668 ] نشر منذ 48 دقيقة
والله جالس اضح من التعليق الى يقول مو متحشمه هذا ولد يتحرش الى بجنب النت لا بسه عبايه الى بجنبها ولد ويه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8911 ] نشر منذ 42 دقيقة
كلهم بنات الظاهر
Adm[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 39 دقيقة
هذا ولد الله يهديه بس
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5694 ] نشر منذ 38 دقيقة
[ المُحترمة ] ف حجابها وكلامها ومشيتها نادرًا ماتلاقي أحد يتعرض لها .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17795 ] نشر منذ 31 دقيقة
ياشباب حتى لو هي بنت وكاشفة
لاتحط عقلك بعقلها🤔
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 843 ] نشر منذ 29 دقيقة
البنت متستره ولاتتسرعون في الاحكام
الدنيا دوّاره يوم لك ويوم عليك
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 843 ] نشر منذ 29 دقيقة
البنت متستره ولاتتسرعون في الاحكام
الدنيا دوّاره يوم لك ويوم عليك
alfahd42[ عدد التعليقات: 8911 ] نشر منذ 28 دقيقة
صح
قادم[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 26 دقيقة
أيها الاحبة ،، وهل يسمح لأي احد ان يتعدى على حريات الناس بالشارع بسبب ان اللباس لا يعجبه ،، هناك جهات مسؤولة عن ذلك القانون لا يؤخذ باليد رجالا سادة شريعة الغاب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11633 ] نشر منذ 23 دقيقة
جاني مقطع حق واحد لابس لباس نسائي وما سكينه ناس ويشلحونه ملابسه وطلع ولد افريقي
ويحذرون من بعض الشغالات و بعض اللي يصبون القهوه في المناسبات انهم شباب يلبس ملابس نسائيه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11633 ] نشر منذ 21 دقيقة
بالنسبه للموضوع فهذا اللي يمشي مع البنت ما اتصور انه فتاه قد يكون خرونق مرافق لها او يمكن تكون شغاله وماخذها لاحد مستاجرها
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 764 ] نشر منذ 18 دقيقة
هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الامان للمجتمع
ارجوا من ولاة امرنا حفظهم الله تعزيز الهيئة وزيادة صلاحياتها
فقد قال الله عز وجل
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3814 ] نشر منذ 11 دقيقة
الفيديو عندي بدون صوت ولكن والله العالم البنت متسترة اللي بالعباية واللي معها ولد مشيته مشية ولد ماهو بنت