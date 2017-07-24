بالفيديو.. فتاة تتعرض للتحرش شرق الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

خاص (صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض فتاة للتحرش شرق الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو، فتاة تمشي بجوار اخري في أحد الشوارع شرق الرياض، بدون أن تلبس عباءة نسائية، تتعرض إلي التحرش من قبل المارة.