بالصور.. نائب أمير جازان يلتقي المواطنين والمقيمين.. ويوجه بتلبية احتياجاتهم - صحيفة صدى الالكترونية

جازان(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، صباح اليوم، بمكتب الاستقبال بالمركز الشامل بديوان إمارة المنطقة ، عددا من المواطنين والمقيمين وذلك لتلمس احتياجاتهم والتوجيه بمعالجة قضاياهم التي تواجههم وسرعة إنهاء معاملاتهم .

واستمع سموه خلال الاستقبال ، لعدد من المطالب التي تهمهم ، وتهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية .

وأكد سمو نائب أمير جازان ، على توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية تسهيل كل ما يواجه المواطنين والمقيمين من عقبات وتأمين وتلبية كافة الخدمات والاحتياجات.

مبينا حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وتوجيهاته لمنسوبي الامارة والجهات الحكومية للعمل على قضاء وتيسير مصالح أهالي المنطقة من المواطنين والمقيمين في أسرع وقت ممكن .

مشددًا سموه على ضرورة قيام جميع القطاعات والجهات الحكومية بتقديم خدماتها بكل يسر وسهولة لمراجعيها وبذل الجهود المخلصة لخدمة الوطن والمواطن.