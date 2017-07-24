سفراء العزم بالرياض يزورون نزاهة ويساندون الأخضر الأولمبي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

قام وفد من سفراء العزم بمحافظة ظهران الجنوب من الطلاب والطالبات أبناء وبنات المرابطين وشهداء الواجب في الحد الجنوبي بزيارة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة ) ضمن البرنامج المعد لهم من تعليم الرياض ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج ” سفراء العزم ” الذي يُعَد أحد مبادرات وكالتيْ وزارة التعليم للبنين والبنات ( الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد ) .

وكان في استقبالهم معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور/ بندر بن أحمد أبا الخيل حيث رحب الدكتور بندر بالوفد الزائر ثم قدم لهم نبذة عن نزاهة وآلية عملها والدور الوطني الذي تقوم به من حماية النزاهة ، وتعزيز مبدأ الشفافية ، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه ، خدمة للوطن ومقدراته .

هذا وقدم مدير العلاقات العامة بتعليم الرياض الأستاذ خالد البشر شكره لمعالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور/ بندر بن أحمد أبا الخيل لاستضافة نزاهة لسفراء العزم .

كما قام الوفد وضمن البرنامج السياحي المعد لهم بزيارة لبرج المملكة وتجول في أرجائه ثم توجه لزيارة المركز التجاري بنفس البرج ومدينة الألعاب الترفيهية .

وفي نهاية الجولة قدم مدير العلاقات العامة بتعليم الرياض شكره لمدير التسويق في برج المملكة الأستاذ عبدالعزيز الغشيان وللأستاذ سلطان العتيبي من خدمة العملاء لاستضافة البرج لسفراء العزم .

من جهة آخرى ساند طلاب الأندية الموسمية التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منتخبنا الوطني الأولمبي في مباراته مع شقيقه منتخب العراق ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018م في الصين .

وشارك وفد من سفراء العزم محافظة ظهران من الطلاب والطالبات أبناء وبنات المرابطين وشهداء الواجب في الحد الجنوبي زملائهم في تشجيع المنتخب .

هذا وقدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل بن محمد عزت شكره وتقديره إلى إدارة تعليم منطقة الرياض ممثله بمدير عام التعليم الدكتور عبدالله بن محمد المانع، على دعم الإدارة بحضور أكثر من 200 طالب لمباراة منتخبنا الوطني الأولمبي وشقيقه منتخب العراق ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018م في الصين.

وقدّم الطلاب المشاركون خلال المباراة الدعم والتشجيع للأخضر السعودي من خلال المشاركة مع رابطة منتخبنا المتواجدة على مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

من جانبه أشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي نائب المشرف العام على المنتخبات السنية مريح المريح ببادرة إدارة تعليم منطقة الرياض، مبيّنًا أن هذا الدعم غير مستغرب.

مقدما شكره للجهود التي قام بها عضو لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد المشرف العام على النشاط الطلابي بوزارة التعليم مجدي الصبيحي في سبيل مشاركة الطلاب.